Wahlen in Deutschland - Wieso auch Armin Laschet als Verlierer Kanzler werden kann

60,4 Millionen Wahlberechtigte konnten am Sonntag an der Urne über die Zukunft Deutschlands entscheiden. Die Bundestagswahl mischt die Machtverhältnisse in unserem nördlichen Nachbarland für die nächsten vier Jahre neu. Von besonderer Bedeutung ist die diesjährige Wahl, da die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mehr antritt: Deutschland erhält also nach 16 Jahren einen neuen Kanzler.

Nein, das Amt des Bundeskanzlers wurde am Sonntag nicht besetzt. Ähnlich wie in der Schweiz wählen die deutschen Wahlberechtigten nicht direkt die Regierung, sondern lediglich Abgeordnete in den Bundestag.

Dass der Bundestag mehr Abgeordnete zählt als die Regelgrösse von 598 Sitzen, liegt am komplexen deutschen Wahlsystem. Denn deutsche Wahlberechtigte können eine Erst- und eine Zweitstimme vergeben. Die Erststimme wird direkt an einen Politiker aus dem eigenen Wahlkreis vergeben. Pro Wahlkreis – insgesamt gibt es 299 – zieht der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis in den Bundestag ein und erlangt damit ein sogenanntes Direktmandat. Die Zweitstimme geht hingegen an die Liste einer Partei des eigenen Bundeslands. Massgeblich für die Sitzverteilung im Bundestag sind letztlich diese Zweitstimmen: Sie entscheiden, welchen prozentualen Anteil der Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Nun kann aber passieren, dass eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate erhält, als ihr eigentlich durch die Zweitstimmen zustehen würde. Die Partei darf die Sitze ihrer Direktmandate zwar behalten. Damit die Machtverhältnisse im Bundestag aber dennoch den Zweitstimmen entsprechen, erhalten andere Parteien zusätzliche Sitze, sogenannte «Ausgleichsmandate». So entsteht die Überzahl an Abgeordneten.