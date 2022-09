Thomas (29) fragt den Lifecoach: «Wieso bin ich so schnell genervt ab anderen?»

«Liebe Sandra, ich habe Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Ich nerve mich sehr schnell, wenn z.B. im Zug ein Gepäckstück, Fuss oder Ellbogen den Durchgang erschwert. Oder wenn meines Erachtens jemand zu viel Platz auf dem Trottoir einnimmt oder zu nahe an mir vorbeigeht. Was mich auch sehr stört, ist, wenn jemand meine SMS/Whatsapp-Nachrichten spät beantwortet. Lärm von Nachbarn sind auch oft ein Thema. Ich möchte grosszügiger und menschlicher sein. Was könnte ich tun?» –Thomas, 29