General im Gesundheitsministerium

Nach einem Test in einem Militärkrankenhaus hatte Präsident Bolsonaro am Dienstag mitgeteilt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Er nehme nun das Mittel Hydroxychloroquin ein, dessen Wirksamkeit gegen die Lungenerkrankung Covid-19 bislang nicht bewiesen ist. In den kommenden Tagen werde er in seiner Residenz in Brasília bleiben und die Amtsgeschäfte per Videokonferenz führen, kündigte Bolsonaro an. Nach seinem positiven Corona-Test liessen sich mindestens zehn Minister seines Kabinetts ebenfalls auf das Virus untersuchen.