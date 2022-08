Donald Trump : Wieso bunkerte er Geheimdokumente? Heute könnte das beantwortet werden

Dass Ermittler das Haus eines früheren Präsidenten durchsuchen, gilt als beispiellos in der US-Geschichte. Die Wellen gehen in den USA entsprechend hoch.

Am 8. August durchsuchte das FBI Trumps Anwesen in Florida. Die Ermittler beschlagnahmten 26 Kisten mit Dokumenten. Darin fanden sich vier Dokument-Sätze der Geheimhaltungsstufe «Top Secret/SCI». Sie sind also streng geheim und dürfen nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden. Andere Unterlagen waren als «Top Secret», als «geheim» und «vertraulich» eingestuft.