Wieso China Taiwan bis 2049 erobern will

Mit einem Mega-Militärmanöver vor Taiwan hat China seine Macht demonstriert. Was gab den Anlass, was für eine Rolle spielen die USA und wie ist der Konflikt zwischen China und Taiwan überhaupt entstanden? Ein Überblick.

Letzten August reagierte China wegen eines angeblichen Verstosses gegen die «Ein-China-Politik» ebenfalls mit tagelangen Militärübungen gegen Taiwan. Damals hatte Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Taipeh besucht.

Darum gehts Die chinesische Volksbefreiungsarmee hat am Montag ihre grossangelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans nach drei Tagen beendet.

Dem war ein Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA vorangegangen.

Peking moniert, dass dies ein Verstoss gegen die sogenannte Ein-China-Politik sei.

Im Frage-und-Antwort-Überblick könnt ihr nachlesen, …

… was es mit der Ein-China-Politik auf sich hat.

… was China mit der Megaübung vor Taiwan erreichen will.

… was man in Taiwan über China denkt.

… und was der historische Hintergrund des Konfliktes zwischen der kommunistischen Volksrepublik China und der Republik China ist.

Wie ist die Lage rund um Taiwan?

Militärisch angespannt, zumal Chinas Volksbefreiungsarmee seit Samstag ein riesiges Militärmanöver in der Nähe Taiwans durchführt. Nahe der Inselrepublik wurden innert vier Stunden 70 chinesische Jets und elf Kriegsschiffe gesichtet. 35 Flugzeuge überquerten Taiwans Verteidigungsministerium zufolge die früher respektierte, nicht offizielle Mittellinie der Meerenge der Taiwanstrasse und drangen auch in die taiwanische Luftüberwachungszone ein, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient. Die Übungen finden jedoch bislang in internationalen Gewässern oder nahe der chinesischen Küste statt. Taiwans eigentlicher Luftraum oder seine Territorialgewässer wurden nicht verletzt. Die Übungen, bei denen scharfe Munition verwendet wurde und in denen die Einnahme Taiwans inklusive Luftblockade simuliert wurden, wurden am Montag abgeschlossen.

Was ist der Grund für die Spannungen?

Peking irritierte offenbar der Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA so sehr, dass es darauf mit dem militärischen Megamanöver reagierte. Das Treffen Tsais mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy – die Nummer Drei der USA – war das erste Treffen dieser Art auf US-amerikanischem Boden und in Chinas Augen ein «schwerer Verstoss gegen die ‹Ein-China-Politik›». Im Rahmen dieser Politik beansprucht die Volksrepublik, der alleinige Repräsentant Chinas – inklusive Taiwan – zu sein. Sprich: Mit Taiwan haben sich andere Staaten nicht einzulassen, da es aus chinesischer Sicht kein eigener Staat ist.

Was will China mit den Übungen erreichen?

Peking signalisiert, dass es Taiwans Bestrebungen nach Unabhängigkeit nie akzeptieren wird. Peking sagt ganz offen, dass die Übungen sich gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Taiwan gerichtet hätten. «Es ist eine ernste Warnung wegen der provokativen Aktivitäten der separatistischen Unabhängigkeitskräfte in Taiwan und ihrer geheimen Absprachen mit ausländischen Kräften», so der chinesische Aussenamtssprecher Wang Wenbin. Taiwan sei eine «rein innere Angelegenheit Chinas». China hat nie ausgeschlossen, Taiwan auch mit Gewalt an sich zu binden.

Rekruten der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA). via REUTERS

Was sagt Taiwan?

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen warf China einen «autoritären Expansionismus» vor. Taiwan werde weiterhin mit den USA und anderen Ländern zusammenarbeiten, «um die Werte von Freiheit und Demokratie zu verteidigen». Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, man reagiere auf das Manöver «in einer ruhigen und zurückhaltenden Weise». Die eigenen Streitkräfte würden weder Konflikte eskalieren, noch Streitigkeiten verursachen.

Was denken Menschen auf Taiwan über China?

«Ich sichere mich ab: Mein Kind hat einen ausländischen Pass, ich bin auf den Kriegsfall vorbereitet», sagt etwa Influencerin Chou Wan-Yu zu «Spiegel.de». Sie habe lange gedacht, dass eine Vereinigung mit China für sie keine negativen Folgen habe. «Aber wenn ich mir jetzt die Lage in Hongkong ansehe, sehe ich das als Warnung.» (was sie damit anspricht, könnt ihr hier nachlesen ) «Das andauernde Reden über eine Vereinigung mit China» sei überflüssig, meint der Architekt Hsu Wen-Fen. «Wir sollten einfach so weiterleben wie jetzt. Taiwan sollte seine Stellung in der internationalen Gemeinschaft festigen. Das halte ich für wichtig.»

Was für eine Rolle spielen die USA?

Die USA und China stehen im immer grösseren Wettstreit zueinander und der Status Taiwans ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den beiden Nationen. Dabei bekennen sich die USA zur Ein-China-Politik, unterhalten also nur zu China offizielle diplomatische Beziehungen (so wie die meisten Staaten der Welt). Allerdings unterstützen die USA Taiwan seit Jahrzehnten beim Aufbau seiner Verteidigungsfähigkeit. Die Frage, ob die USA der Inselrepublik im Falle eines Angriffs militärisch beistehen würden, hat Washington bislang stets offen gelassen.

Aufnäher in einem Geschäft in Taoyuan, Taiwan: Ein schwarzer Bär hält die Flagge Taiwans und schlägt Winnie Puuh, der für Chinas Präsidenten Xi steht. REUTERS

Wie ist der Konflikt überhaupt entstanden?

Der Konflikt schwelt seit mehreren Jahrzehnten. Bei der Gründung der Republik China 1912 stand die Insel Taiwan noch unter japanischer Herrschaft. 1945 gab Japan Taiwan an China ab, nachdem die USA Tokio zur Kapitulation im Zweiten Weltkrieg gezwungen hatten. Wenige Jahre später kam es zum Bürgerkrieg, den Maos Kommunisten 1949 gewannen. Daraufhin floh die nationalchinesische Kuomintang-Regierung mit ihren Unterstützern auf die Insel Taiwan. Seitdem tragen beide das Wort «China» im Namen: die Kommunistische Volksrepublik China und die Republik China, die offiziell immer noch so heisst, aber international als Taiwan bekannt ist. Taiwan verfügt über eine eigene Präsidentin, eine eigene Währung und eigenes Militär. Dennoch wird es international von den meisten Ländern nicht als Staat anerkannt und gehört auch nicht den Vereinten Nationen an.

Wieso will China Taiwan unbedingt?

Es ist der weltweit grösste Produzent von Halbleitern und ein wichtiger Handelspartner des Westens. Gleichzeitig ist die Insel für China strategisch und symbolisch wichtig. So sieht Präsident Xi Jinping – analog zum russischen Präsidenten Wladimir Putin mit der ukrainischen Halbinsel Krim – einen «Zusammenschluss» mit Taiwan respektive seine Eroberung als «historische Mission» an. Xi will, dass die Annexion bis 2049 geschieht – dem 100. Gründungstag der Volksrepublik. Dann soll offiziell die «grosse Erneuerung» Chinas unter der Kommunistischen Partei abgeschlossen sein.

Emmanuel Macron sprach während seiner China-Reise an der Sun Yat-sen Universität in Guangzhou. REUTERS Frankreichs Emmanuel Macron «Europäer sollten beim Thema Taiwan keine Mitläufer sein» Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht beim Konflikt um Taiwan auf ein eigenes europäisches Tempo. «Das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten», sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der französischen Zeitung «Les Echos». Macron führte weiter aus: «Unsere Priorität ist es nicht, uns an die Agenda der anderen in allen Regionen der Welt anzupassen.» Eine Falle für die Europäer wäre es, an einem Moment der Klärung der eigenen strategischen Position in fremden Krisen gefangen zu sein. Europa drohe dann Vasall zwischen den USA und China zu sein, obwohl man ein dritter Pol sein könne. Macron weilte in der vergangenen Woche zu einem dreitägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik. Das Interview wurde am Freitag während des Rückflugs geführt.