Klimapsychologie - Wieso der Klimawandel oft aus Angst verneint wird

Psychologists for Future

Daniella Nosetti-Bürgi ist lic. phil. Fachpsychologin für Psychotherapie, FSP und Mitglied der Organisation Psychologists for Future. Psychologists for Future wurde vor zwei Jahren in Deutschland mit dem Ziel gegründet, das Fachwissen von Psychologinnen und Psychologen für die Bewältigung der Klimakrise zu nutzen. Mit Hilfe von Workshops, Webinars, Burn-out-Prophylaxe und Beratung werden Menschen dabei unterstützt, ihre Resilienz zu fördern, mit negativen Gefühlen umzugehen und konstruktiv zu denken. Die erste Schweizerische Regionalgruppe der Psychologists for Future ist in der Zentralschweiz zuhause.