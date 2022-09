Aufgeflogen : Russischer «Gouverneur» verkündet Sieg – ist aber heimlich geflohen

Der russische «Gouverneur» für die Region Cherson, Kirill Stremousow, hat die ukrainische Offensive in einem Video für gescheitert erklärt. Das stimmt nicht und erinnert manche an die Kriegspropaganda der Regierung unter Saddam Hussein.

Der von Moskau eingesetzte «Gouverneur» für die Region, Kirill Stremousow, sieht das anders. Er erklärte die ukrainische Offensive in Cherson für gescheitert. «Russland ist für immer in Cherson», sagte er in einer Videobotschaft. «Die Offensive auf Cherson war nutzlos.»

In Russland, 800 Kilometer entfernt im Marriott Hotel

Dass diese Nachricht gut 800 Kilometer von Cherson entfernt und in Russland im Zimmer des Marriott Hotels in Woronesch aufgenommen wurde, liess Stremousow unerwähnt. Doch das Bild des standhaften russischen Statthalters hielt sich keine 24 Stunden.

Stremousow erinnert an «Bagdad Bob»

In Wahrheit nahmen die US-Soldaten zu diesem Zeitpunkt gerade die Aussenbezirke der irakischen Hauptstadt ein. Selbst als im Hintergrund schon amerikanische Panzer zu sehen waren, sagte Sahhaf: «Es gibt keine amerikanischen Ungläubigen in Bagdad und wird es nie geben. Wir gewinnen diesen Krieg!»

Russische «Gouverneure» leben gefährlich

Neben der anrollenden Gegenoffensive bringen Medien die Flucht des russischen «Gouverneurs» Stremousow auch in Zusammenhang mit dem Tod von Alexei Kovalew. Der von Russland ernannte Beamte war am Wochenende erschossen worden.

Die russischen «Gouverneure» und Beamten in der Ostukraine leben gefährlich. Am Dienstag überlebte ein Funktionär in Cherson ein Attentat, bei dem ein Sprengsatz in der Nähe seines Fahrzeugs detonierte, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet.