«PrintNightmare» : Wieso du jetzt deinen Windows-PC updaten solltest

Microsoft hat Notfall-Patches für diverse Windows-Betriebssysteme veröffentlicht. Zuvor war eine neue Sicherheitslücke entdeckt worden.

Das Softwareunternehmen Microsoft hat in der Nacht auf Mittwoch Notfallpatches für diverse Windows-Systeme veröffentlicht, darunter einige Versionen von Windows 10 und sogar das eigentlich nicht mehr aktualisierte Windows 7. Wie «The Verge» berichtet hatten Forschende zuvor eine gefährliche Sicherheitslücke in den Betriebssystemen entdeckt und auf den Namen «PrintNightmare» getauft. Ein Dokument, mit dem die Sicherheitsforscher eigentlich ihre Ergebnisse aufzeigen wollten, war dabei an die Öffentlichkeit gelangt und hatte die Lücke publik gemacht.