Warum in manchen Ländern immer noch Linksverkehr herrscht

Frage von Georgette ans Viva-Expertenteam:

Antwort:

Das ist keine dumme, sondern eine interessante Frage! Früher fuhren alle links. Zu den Gründen später mehr. Für Europa gilt vereinfacht: Bereits die Römer waren links unterwegs. Dann begann 1789 die Französische Revolution, Rechtsverkehr wurde Pflicht. Warum, ist umstritten. Vermutet werden etwa gesellschaftliche Gründe – der Bürger sollte dem Adel in seinen Kutschen in die Augen blicken – oder militärische Gründe: Wer Waffen rechts führt, kann am rechten Rand einen Hinterhalt von dort besser parieren. Fakt ist: Wo immer später Napoleon einmarschierte, führte er Rechtsverkehr ein. Die meisten Länder – auch wir – blieben dabei.

Aber warum wurde erst links gefahren, wie bis heute in Grossbritannien und in vielen ehemaligen britischen Kolonien sowie weiteren Ländern (und in der Schweiz übrigens im Bahnverkehr)? Auch hier gibt es viele, viele umstrittene Theorien. Etwa: Wir sind zu 90 Prozent Rechtshänder und führen Nutztiere daher rechts. Also läuft man links davon und linksseitig, um das Tier zum Strassenrand ziehen zu können. Zu Pferd führte man das Schwert rechts, ritt also links. In der Schifffahrt wurde das Ruder rechtshändig geführt und lag also rechts (Steuerbord). Weil es am Ufer frei sein sollte, legte man linksseitig (Backbord) an und fuhr gleich links.