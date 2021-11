Bei Nebel Rückleuten nicht anzuschalten kann fatale Folgen haben

Frage von Liz ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Du sprichst ein wichtiges Thema in Sachen Verkehrssicherheit an, vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass sich viele Autofahrerinnen und Autofahrer seit Einführung der Lichtautomatik und der serienmässig verbauten Tagfahrleuchten auf die automatische Steuerung verlassen.