Wieso fahren wir nicht mit synthetischem Treibstoff?

Frage von Dave ans AGVS-Expertenteam:

Wer ein E-Auto kauft, ist im Betrieb CO 2 -frei unterwegs. Aber auch bestehende Autos liessen sich praktisch klimaneutral betreiben – mit synthetischen Treibstoffen. Wieso geschieht das nicht?

Antwort

Lieber Dave

Vielen Dank für deine spannende Frage. Es ist in der Tat so, dass Verbrennungsmotoren mit synthetischen Treibstoffen betrieben werden können – und bereits betrieben werden. In der Schweiz werden sogenannte Biotreibstoffe bis maximal 5 Prozent dem Benzin und maximal 7 Prozent dem Diesel beigemischt, ohne dass dies an der Zapfsäule speziell gekennzeichnet wird.

Hersteller wie Saab, Volvo oder Ford produzierten bis vor einigen Jahren auch für den Schweizer Markt Fahrzeuge, die mit Bioethanol fuhren. Dieses Bioethanol wurde aus Reststoffen aus der Land- und Forstwirtschaft hergestellt – und war damit klimaneutral. Praktisch CO 2 -frei fährt auch, wer auf CNG setzt und konsequent Biogas tankt.

In der Tat lassen sich viele Treibstoffe synthetisch herstellen. In der Schweiz gibt es bereits erste Anlagen, um synthetisches Methan zu produzieren. Bei diesem sogenannten Power-to-Gas-Verfahren wird mittels Elektrolyse Wasserstoff erzeugt. In einem zweiten Schritt wird dieser Wasserstoff unter Zuführung von Kohlendioxid zum Methan umgewandelt, also synthetisches Erdgas produziert. Klimaneutral ist das aber nur, wenn der Strom für dieses Verfahren erneuerbar ist. Und das ist der springende Punkt: Entscheidend für den CO 2 -Ausstoss ist nicht primär die Antriebstechnologie, entscheidend ist der Ursprung der genutzten Energie.

Aktuell ist die Herstellung von synthetischen Treibstoffen ziemlich teuer. Experten gehen jedoch davon aus, dass bis 2050 ein Säulenpreis für 100 Prozent erneuerbare Treibstoffe von rund 2,40 Franken pro Liter machbar ist. Was synthetische Treibstoffe aus klimapolitischer Sicht sehr interessant macht: Sie wirken sich nicht nur auf die Neuwagen aus, sondern auf den gesamten Fahrzeugbestand. Mit synthetischen Treibstoffen liesse sich der CO 2 -Gehalt im Treibstoffsystem kontinuierlich senken – und damit auch die CO 2 -Emissionen, die der Strassenverkehr verursacht.

Gute Fahrt!

Sende deine Frage(n) einfach per Mail an autoratgeber@20minuten.ch. Die interessantesten und aktuellsten Fragen und natürlich die Antworten publizieren wir jeden Mittwoch unter dem Vornamen des Fragenden hier im Lifestyle-Channel von 20 Minuten.