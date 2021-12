Laufen BL – Wieso gingen 100 Jugendliche aufeinander los?

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kam es in Laufen BL im Bereich Eishalle bis Bahnhof zu wiederholten tätlichen Auseinandersetzungen zwischen einer grösseren Anzahl Jugendlichen.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kam es in Laufen BL im Bereich Eishalle bis Bahnhof zu wiederholten gewalttätigen Streits zwischen einer grösseren Anzahl Jugendlichen. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei kam es vor der Eishalle zuerst zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden Gruppen. Danach sei es zu einer Schlägerei gekommen. Laut der Polizei sollen sich gegen 100 Personen an den Auseinandersetzungen beteiligt haben. Mutmasslich sei es dabei auch zu leichten Verletzungen gekommen. Die Gruppen zogen weiter in Richtung Bahnhof.