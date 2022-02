Frag Lilli - «Wieso habe ich Erektionsprobleme nur beim Geschlechtsverkehr?»

Bei der Selbstbefriedigung klappt bei dir alles. Was machst du genau? Reibst du den Penis? Drückst du ihn? In welcher Geschwindigkeit? Bewegst du dein Becken? Machst du jedes Mal das Gleiche? Es kommt recht häufig vor, dass der Penis von der Selbstbefriedigung etwas ganz anderes gewöhnt ist, als er beim Geschlechtsverkehr erlebt. Wie ist das bei dir?

Es kommt nicht selten vor, dass Männer mit dem Gefühl des Penis in der Vagina gar nicht so viel anfangen können. Es fühlt sich nichtssagend oder langweilig an und dann ist es kein Wunder, dass die Erektion nachlässt. Es ist logisch, schliesslich fehlt die Vorstellung von: «Da passiert gleich etwas, was ich sehr geniesse.»