Wieso haben E-Fahrzeuge so viel PS?

Frage von Sandro ans AGVS-Expertenteam:

Antwort

Lieber Sandro Der Grund liegt in den unterschiedlichen Antriebstechniken: Potente Elektroautos besitzen oft mehrere E-Motoren. Das kann ein Motor pro Achse sein oder sogar ein Motor pro Rad wie beispielsweise beim Mercedes SLS AMG Electric Drive. Dort erzeugen die vier Elektromotoren zusammen eine Leistung von 552 kW (751 PS) sowie ein Drehmoment von 1000 Nm. Damit beschleunigt der Elektro-Supersportler in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, Tesla nennt für sein Modell S Performance für denselben Sprint sogar nur 2,5 Sekunden. Verantwortlich für diese Spitzenzeiten ist die Kombination aus hoher Leistung und dem praktisch ab dem Start zur Verfügung stehenden maximalen Drehmoment.

Bei allen Unterschieden: Elektroantrieb und Verbrennungsmotor haben auch Gemeinsamkeiten. Beide Motorenkonzepte benötigen ein ausgeklügeltes Thermomanagement, das heisst, beide haben weder gerne zu kalt noch zu warm. Der Verbrennungsmotor hat hier einen grösseren Toleranzbereich und verträgt auch Kühlmitteltemperaturen um die 100 Grad. Die Wohlfühltemperatur der elektrischen Komponenten liegt da schon eher im Bereich der menschlichen Körpertemperatur. Während beim Verbrennungsmotor also insbesondere die Öl- und Kühlmitteltemperatur auf einem gewissen Niveau gehalten werden müssen (bei Fahrzeugen mit Aufladung über Turbo oder Kompressor auch die zugeführte Ladeluft), so gilt es beim Elektrofahrzeug, die Temperatur der Hochvolt-Batterie, der Leistungselektrik sowie des Elektromotors auf verträgliche Werte einzuregeln. Das geht soweit, dass auch die internen Ladegeräte der Elektrofahrzeuge oft aktiv gekühlt werden, was insbesondere beim Schnellladen darüber entscheidet, wie schnell dann der Akku tatsächlich wieder voll ist.

Die Verteilung der Leistung auf mehrere Elektromotoren hat noch weitere Vorteile: die Kabelquerschnitte zu den einzelnen Motoren können kleiner ausfallen als bei der Verwendung eines stärkeren und grösseren Motors. Damit lässt sich nicht nur Gewicht sparen, sondern auch die Effizienz erhöhen, indem die Verluste in den Leitungen minimiert werden. Zudem können damit beide Achsen ohne Verteilergetriebe, also ohne mechanische Verbindung, angetrieben werden. Das spart Platz, Gewicht und Energie. So kann zumindest ein Teil des hohen Batteriegewichts an anderer Stelle kompensiert werden.