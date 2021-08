Nach 20 Jahren auf sich gestellt - Wieso hält die afghanische Armee die Taliban nicht auf?

Dass die USA und Nato ganze 20 Jahre im Land waren, davon merkt man in Afghanistan derzeit gar nichts. So fragt sich umso mehr: Was hat der Militäreinsatz überhaupt gebracht? Antworten im Q&A.

Bombenanschläge und getötete Zivilistinnen und Zivilisten: Der Abzug der internationalen Truppen hat in Afghanistan ein Vakuum hinterlassen, das die militanten Taliban noch so gerne ausfüllen. REUTERS

Die internationalen Truppen ziehen aus Afghanistan ab und darauf haben die militant-islamistischen Taliban nur gewartet. Sie verzeichnen massive Gebietsgewinne, erobern derzeit eine Provinzhauptstadt nach der nächsten.

Am Wochenende fiel Kundus. Die Taliban kontrollieren die ganze Stadt, abgesehen vom Flughafen und einer jetzt verlassenen, ehemaligen deutschen Militärbasis, wo sich Vertreter der Regionalregierung hingeflüchtet haben. Die Menschen verstecken sich derweil in ihren Häusern.

Berichte über Gräueltaten und getötete Zivilistinnen und Zivilisten im Land häufen sich. Die Gewalt betrifft auch die Schwächsten der Schwachen. Innert 72 Stunden starben im Land mindestens 27 Kinder im Zusammenhang mit dem Vormarsch der Islamisten. Wen wundert es also, dass eine gewaltige Binnenflucht eingesetzt hat.

All das geschieht, nachdem die USA und Nato zwanzig Jahre im Land waren. So fragt man sich umso mehr: Was hat der Militäreinsatz denn nun überhaupt gebracht? Antworten im Q&A.

Wer sind die Taliban?

Die Taliban sind eine islamisch-fundamentalistische Bewegung von bewaffneten Milizen in Afghanistan und Pakistan. Der Name kommt vom arabischen Wort Talib, das Schüler oder Suchender bedeutet.

Ursprünglich wurden die Taliban vom pakistanischen Geheimdienst ins Leben gerufen, um etwa den Einfluss Indiens in Afghanistan einzudämmen. Von 1996 bis 2001 herrschten die militanten Islamisten über das Land. Sie verübten mindestens 15 Massaker an Zivilistinnen und Zivilisten, insbesondere gegen Angehörige der Hazara, einer mehrheitlich schiitischen Volksgruppe. Der Einmarsch der Nato-Truppen 2001 drängte die Taliban noch im selben Jahr zurück.

«Der Jihad hört nach dem Abzug der Ungläubigen nicht auf» Taliban-Chef Achundsada

Taliban-Chef Achundsada: «Er zieht Krieg dem Frieden vor und das Töten dem Leben». Wikipedia Commons

Wer ist der Chef der Taliban?

Derzeit ist es Hibatullah Achundsada. In der islamischen Welt gilt er mittlerweile als der Mann, der die USA besiegt hat. «Achundsada zieht Krieg dem Frieden vor und das Töten dem Leben», beschreibt ihn der pakistanische Sicherheitsanalyst Baschir Bisan. Dem Ende des westlichen Militärengagements sah Achundsada bereits 2017 entgegen – und stellte auch klar, was dann geschehen würde: «Es ist falsch, wenn jemand sagt, dass der Jihad sofort nach dem Weggang der Ungläubigen aufhören sollte.»

Was wollen die Taliban?

Ein islamisches Emirat unter Sharia-Gesetzgebung und strikter Geschlechtertrennung für Afghanistan.

Woher haben die Taliban ihr Geld?

« Da kann ich nur mutmassen, da müsste man geheimdienstliche Informationen haben », sagt Afghanistan-Experte Markus Kaim . « Aber wir können spekulieren, dass Geld aus pakistanischen Quellen fliesst, gegebenenfalls aus russischen oder aus iranischen Quellen .» Zumindest seien dies die H andvoll Akteure, die an einem Sieg der Taliban in Afghanistan am ehesten , Interessen hätten. «Eine Reihe von Anrainerstaaten b etrachten das Land seit einiger Zeit als Austragungsort von ihre n jeweiligen Konflikt en mit anderen. Beispiel wäre etwa der Konflikt zwischen Indien und Pakistan, der in Afghanistan ausgetragen wird. Oder der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der unter anderem in Afghanistan ausgetragen wird. Oder der Konflikt zwischen den USA und Russland, der teils ebenfalls in Afghanistan ausgetragen wird », so Kaim.

«Das war eine bürokratische Fehleinschätzung des Westens» Afghanistan-Experte Kaim

Die afghanischen Sicherheitskräfte hat man nun über Jahre ausgebildet, ausgerüstet. Wieso können sie die nur mit leichten Waffen ausgerüsteten Taliban nicht aufhalten?

« Sich an Kennzahlen und am Ausbildungsstand der Soldaten zu orientieren, war eine bürokratische Fehleinschätzung des Westens » , sagt der Afghanistan-Experte. «W ir haben offensichtlich aufs Falsche geschaut. » So habe der Westen zwanzig Jahre lang auf Ausbildung und Aufrüstung der afghanischen Sicherheitskräfte gesetzt – und darauf, dass die angepeilten Zahlen e rreicht würden: 350’000 Mann, aktiv in Armee und Polizei . « Was dabei aber offensichtlich übersehen wurde, ist die Frage nach der Loyalität ». Die sei entscheidend in einem Land, das vor allem durch ethnische Bruchlinien charakterisiert ist. Ausrüstung und Ausbildung waren dagegen zweitrangig.

Entsprechend sei d ie Annahme, dass d ie L oyalität der Sicherheitskräfte der afghanischen Zentralregierung in Kabul g elten würde – i hr unterstehen sie, von ihr werden sie bezahlt – « eine westliche » gewesen , so Kaim . «O ffensichtlich g ilt deren Loyalität nicht Kabul, sondern etwa d er e igenen e thnischen Zugehörigkeit oder einem Warlord, für den sie in der Vergangenheit gekämpft ha ben . Zumindest sind weite Teile d er afghanischen Sicherheitskräfte nicht bereit, für die Regierung in Kabul ihr Leben zu lassen. »

«Das ist der Preis, den die internationale Gemeinschaft für die Fehler zahlt» Afghanistan-Experte Kaim

D ie Annahme, dass d ie L oyalität der afghanischen Sicherheitskräfte der Zentralregierung in Kabul g elten würde, sei « eine westliche » gewesen , sagt Markus Kaim. REUTERS

Wieso war der Westen überhaupt dort?

Dem Einsatz in Afghanistan gingen die Angriffe vom 9. September 2001 auf das World Trade Center in New York voraus. REUTERS

Die Anschläge von 2001 waren von Afghanistan aus koordiniert worden. Doch die Taliban weigerten sich, Al-Quaida-Grössen wie Bin Laden an die USA auszuliefern. «Wenn die Taliban dieser Forderung nachgekommen wären, hätte es keinen Krieg gegeben», sagt der russische Afghanistan Experte Andrej Kasanzew in diesem Zusammenhang. Die «Operation Enduring Freedom» setzte der Stärke der Taliban (vorerst) ein Ende, Afghanistan diente nicht mehr länger als Basis für den internationalen Terrorismus. Ende 2001 boten die Taliban den USA eine bedingungslose Kapitulation an, was die Amerikaner ablehnten. Jetzt, 20 Jahre später, wollen die USA und die von ihnen unterstützte afghanische Zentralregierung in den sogenannten Doha-Verhandlungen eine politische Einigung mit den Taliban erzielen. Sie scheinen dabei etwa so erfolgreich, wie es die Taliban 2001 waren.

Was lief bei dem langen Einsatz richtig?

Terrorgruppen wie die Al-Qaida und der Islamische Staat konnten in Afghanistan nach 2001 zwar in geringem Umfang wieder. Aber die Präsenz der internationalen Truppen sorgte dafür, dass Millionen Mädchen und Frauen im Land freier leben und die Unis oder Schulen besuchen konnten. Nur: «W enn wir in Afghanistan wieder ein islamistisches Emirat erleben werden , kommt es hier zu den grössten Einschnitten», so Markus Kaim. « Wahlen w erden w eder frei noch fair sein, die vielfältige Medienlandschaft wird Rückschritte sehen , die Bildungsangebote für Frauen und Mädchen sowieso. » Auch religiöse Minderheiten im Land werden nun von den Taliban gejagt. Wer etwa christliche Schriftstücke oder Symbole besitzt, ist in Lebensgefahr. Im ganzen Land gibt es nur noch eine Kirche: auf dem Gelände der italienischen Botschaft in Kabul.

«Niemand hat mehr so richtig Appetit auf solche Missionen» Afghanistan-Experte Kaim

Zerstörte Humvees der afghanischen Special Forces nach einem Angriff der Taliban in der Provinz Kandahar. REUTERS

Was lief falsch?

Afghanistan-Experte Kaim macht zwei Hauptp robleme aus. Zum einen: « Es gab über lange J ahre keinen Konsens darüber, was der Einsatz erreichen soll, welche Ziele man hat. Für die USA war es immer eine Terrorbekämpfungs-Mission, während etwa für Deutschland Stabilisierung und der Aufbau von staatlichen Institutionen im Zentrum standen. Die verschiedenen Prioritäten wi rkten sich a uch auf d i e Mi ttelverteilung a us - das war ungut. » Und zum anderen: « Ein solches Unterfangen hat nur Sinn, wenn man vor O rt mit einem Partner zusammenarbeitet, der sich der Umsetzung der gleichen Ziele verschrieben hat. Doch wir mussten feststellen, dass wir es in Afghanistan mit R egierungen zu tun hatten, die korrupt und vor dem Hintergrund der Wahlfälschungen im Land auch nicht unbedingt legitim waren. » Der Leistungsausweis dieser Regierungen sei w eit hinter den Erwartungen zurück geblieben . «Da waren keine Partner vor Ort, auf die der Westen setzen konnte », so Kaim weiter . « Das erkennen wir auch bei anderen Militärinterventionen auch anderswo, etwa in Mali. »

Heisst das auch, dass Afghanistan ein Ende der langen westlichen Militärinterventionen eingeläutet hat?

« Ja, das würde ich auf jeden Fall so sehen » , sagt Markus Kaim. «Es ist eindeutig erkennbar, dass innerhalb der Nato, die ja doch 20 Jahre solche Stabilisierungseinsätze gemacht hat , keiner mehr so richtig Appetit auf solche Missionen hat. Da schwingt das Pendel ganz eindeutig zurück in Richtung Bündnis- und Landesverteidigung. »

«Wieso sollten die Taliban in Doha zu politischen Konzessionen bereit sein?» Afghanistan-Experte Kaim

Taliban-Delegation in Doha: « Die Taliban geben sich dort konziliant und als politischer Verhandlungspartner, um dann letztlich Zeit zu gewinnen für die militärische Offensive ». REUTERS

Wie gehts es weiter in Afghanistan?

N ach diesem Einsatz ist v or diesem Einsatz, ätzt der britische «Independent»: «Die künstlich unterbrochenen Konflikte setzen sich nach dem Abzug wahrscheinlich einfach da fort, wo sie unterbrochen wurden. Also in diesem Fall nach 9/11 mit dem Versuch, die Taliban zu besiegen». Afghanistan-Experte Kaim zufolge schätzen die amerikanischen Geheimdienste, dass Kabul z um Jahreswechsel an die Taliban fällt . « Die militärische Dynamik ist auf der Seite der Taliban. Und es gibt keinerlei Indiz dafür, dass dieses Momentum gebrochen wird . D aran ändern auch die paar verzweifelten Luftangriffe der Amerikaner vor dem Totalabzug am 11. September nichts. »

