Italien : Wieso half niemand? Nigerianer (39) wird auf offener Strasse getötet

Ein nigerianischer Strassenhändler wurde am Freitag im italienischen Civitanova Marche am helllichten Tag von einem 32-jährigen Italiener angegriffen und mit blossen Händen getötet.

Die Tat ereignete sich tagsüber am Freitag in einer belebten Einkaufsstrasse. 20min/Twitter

Darum gehts In Italien ist ein nigerianischer Strassenhändler gewaltsam getötet worden.

Der Mordfall in einer belebten Einkaufsstrasse sorgt für grosses Entsetzen.

Niemand kam dem 39-Jährigen zur Hilfe.

In Italien hat die Tötung eines Strassenhändlers im Adriaküstenort Civitanova Marche am helllichten Tag grosses Entsetzen ausgelöst. Der 39-jährige Nigerianer sei am Freitagnachmittag von einem 32 Jahre alten Italiener angegriffen und zu Tode geprügelt worden, erklärte die Polizei in der mittelitalienischen Kleinstadt am Samstag auf einer Pressekonferenz.

Niemand eilte zur Hilfe

Der mutmassliche Täter habe sein Opfer verfolgt, mit dessen Krücke zu Fall gebracht und mehrmals zugeschlagen. Anschliessend habe er das Handy des Mannes mitgenommen. Die Polizei nahm den Mann wegen der Verdachts auf vorsätzliche Tötung und Raub fest.

Die Tat geschah auf einer belebten Einkaufsstrasse im Zentrum der Stadt. Online kursierte ein Video, auf dem zu sehen war, wie der Angreifer sein Opfer noch am Boden liegend attackierte. Im Hintergrund sind Menschen zu hören, die «hör auf» oder «rufe jemand doch die Polizei» schreien. Gemäss der italienischen «Unione Sarda» wurden mehrere Personen Zeugen der Schlägerei, ohne einzugreifen oder die Szene mit ihren Mobiltelefonen zu filmen. Am Samstag hat eine Demonstration der nigerianischen Gemeinschaft gegen die gewaltsame Tötung stattgefunden, an der auch die Frau des Getöteten teilgenommen hat. Das Opfer lebte mit seiner Frau und einem Kind in San Severino Marche.

«Wahnsinnige und beispiellose Gewalt»

Der Fall löste landesweit Entsetzen aus, weil offenbar niemand zu Hilfe kam. Im italienischen Fernsehen sagte ein Passant, der Mann sei nur wegen seiner Hautfarbe getötet worden. Die Polizei hingegen betonte, es gäbe keine Anzeichen für eine rassistische Tat. Als Auslöser des Verbrechens vermuteten die Ermittler eine übertriebene Reaktion des Verdächtigen, als das Opfer nach Geld fragte. Der Mann war laut Medienberichten ein bekannter Strassenhändler in der Gegend.

Der Regionalpräsident der Region Marken, wo Civitanova Marche liegt, sprach auf Facebook von «wahnsinniger und beispielloser Gewalt». Die Region will ihm zufolge in einem möglichen Gerichtsprozess als Zivilpartei auftreten. Auch Politiker von linken bis rechten Parteien in Rom, die gerade mitten im Wahlkampf stecken, drückten ihr Entsetzen über die Tat und den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

