Auch im Jahr 2021 macht Ragettli putzmunter weiter: Auf Instagram postete er ein Foto in Badehosen. Darauf ist zu sehen, wie seine Haut von den Schultern abwärts komplett rot ist. Der vermeintliche Sonnenbrand ist jedoch auf ein 30-minütiges Eisbad zurückzuführen, das er sich zuvor in einem gefrorenen See gönnte.

«Habe eine Woche trainiert»

Zum Video auf YouTube schreibt er: «Ich habe sieben Tage vor meinem Haus für das Eisbad trainiert.» Dementsprechend bitte nicht einfach so nachmachen! Auf Instagram dokumentiert er den Stunt in zehn Fotos, wo zu sehen ist, wie er beispielsweise das Loch in das Eis schlägt, in das er kurz daraufhin steigt.