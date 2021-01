Nachdem sich die Lieferung des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer verspätet hat, könnte es auch beim Moderna-Vakzin zu Verspätungen kommen. Die Lieferengpässe beeinträchtigen die Impfkampagnen der Kantone. So mussten in mehreren Kantonen die Zweitimpfungen verschoben werden.

Experte fordert Tempo

«Der Bund hat bei der Beschaffung von Impfstoff gezögert und am falschen Ort zu sparen versucht. Jetzt muss mutig und entschlossen gehandelt werden, sonst sind die letzten Optionen weg. Mit Johnson & Johnson, die einen Standort in der Schweiz haben, hat der Bund jetzt nochmals eine konkrete Chance», sagt Faller. Der Bund müsse überlegen, was er machen könne, um den Hersteller so gut wie möglich zu unterstützen, um schnell Impfdosen zu bekommen. «Eine Möglichkeit wäre, die Produktion von Impfstoff für den eigenen Bedarf zu unterstützen, um schnelleren Zugang zu bekommen, so wie es auch die EU macht.»