Am Donnerstag hat die Luzerner Rapperin Loredana ihr Instagram-Profil unangekündigt gelöscht. Wieso die 25-Jährige so plötzlich von der Plattform verschwunden ist, ist zurzeit nicht bekannt. Das sind mögliche Gründe für ihren plötzlichen Online-Rückzug.

Ist ein Boykott dafür verantwortlich?

Seither versuchen Menschen im Netz, Loredana mit kritischen Posts und Hassbotschaften von Instagram zu verscheuchen. Sie richten sich dabei nicht nur gegen die Musikerin selbst, sondern etwa auch gegen ihren angeblichen Freund, den Deutschrapper Zuna. In den Kommentaren seines neuesten Insta-Posts ist beispielsweise zu lesen: «Seit der mit Loredana unterwegs ist, feier ich den gar nicht mehr. Hoffe, ihm zieht jemand alles ab, was er hat. #boycottloredana.»

Der Boykott zeigt Wirkung: Nach der Aussage von Petra Z. am 8. Juli und dem darauffolgenden Shitstorm postete die Rapperin den ganzen Monat nichts mehr. Auch im August hielt sie sich bedeckter als gewohnt. Dabei fällt auf, dass sie am 10. August gar 24 Posts von ihrem Account gelöscht hat. In Statistiken ist zudem zu erkennen, dass ihre Followerzahl seit dem Start des Boykotts stetig abnahm. Seit dem 8. Juli hat sie über 66’000 Abonnentinnen und Abonnenten verloren.

Macht Loredana einfach Promo für neue Songs?

Auch Loredanas Rap-Kollege Mero (20), der schon mit ihr einen Song herausgebracht hat, wendete diese Methode vor kurzem an. Diesen Frühling verschwand er plötzlich von Instagram und sorgte damit für Gesprächsstoff. Einige Wochen später kam er zurück und kündigte sein noch ausstehendes Album «Seele» an.

Will sie sich von einer anderen Seite zeigen?

Obwohl die Rapperin zwar ihren persönlichen Account gelöscht hat, ist sie immer noch auf jenem ihrer kleinen Tochter Hana aktiv. So hat sie dort am Donnerstag – also am selben Tag, an dem sie ihren eigenen Account deaktiviert hat – ein Foto von sich und der Kleinen gepostet.