Neuheim ZG: Plötzlich war der Bach weiss

Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Neuheim im Kanton Zug.

Laut Zuger Polizei sind mehrere Hundert Liter Milch in den Bach gelangt. Zu einem Fischsterben ist es offenbar nicht gekommen.

Am Mittwoch war der Sarbach in Neuheim ZG plötzlich weiss.

Mehrere Hundert Liter Milch sind in den Bach gelangt.

Der Sarbach in Neuheim ZG war am Mittwoch weiss verfärbt.

Ein aufmerksamer Bürger meldete am Mittwochmorgen der Zuger Polizei eine Gewässerverschmutzung im Sarbach in Neuheim. «Abklärungen durch Fachleute ergaben, dass es sich bei der weissen Flüssigkeit um Milch handelt», teilte die Zuger Polizei am Mittwoch mit.