Frage an die Weltmacht – Wieso ist Chinas Ruf bei uns nicht besonders gut?

Kommentar Ralph Weber

«Ein eigenwilliges Verständnis von Wissenschaft»

Auch offenbart sich ein recht eigenwilliges Verständnis von Wissenschaft: Er referiert etwa auf «seine Gespräche mit Menschen in allen Gesellschaftsschichten in der Schweiz», was ja keineswegs ein wissenschaftlicher Zugang ist, sondern subjektiv und von Einzelfällen auf «die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung» schliessend. Dass der Ruf Chinas in vielen europäischen Ländern in den letzten zwei Jahren sehr viel eingebüsst hat, ist aber in der Tat äusserst gut belegt. »