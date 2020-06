AUTO-RATGEBER

Wieso ist der Tankdeckel meistens rechts?

Leser Sandro fragt sich, wieso die Tankdeckel der meisten Autos rechts sind. Ist das ein Zufall oder steckt da mehr dahinter?

Frage von Sandro ans AGVS-Expertenteam

Antwort des AGVS

Der Hintergrund ist folgender: Geht einem Fahrzeug hierzulande der Sprit aus, hat der Fahrer die Möglichkeit, an einer stark befahrenen Strasse rechts anzuhalten und kann auf der rechten Seite mit einem Kanister nachtanken, ohne vom laufenden Verkehr gefährdet zu werden. Ausserdem lässt es sich für den Fahrer an der Tanksäule bequemer aussteigen, wenn der Tankdeckel auf der gegenüberliegenden Seite angebracht ist, das heisst, er kann bei engen Platzverhältnissen an der Tankstelle relativ nah an die Zapfsäule fahren.