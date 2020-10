Es ist nun einen Monat her, dass das iOS-14-Update für Apple-Nutzer offiziell verfügbar wurde. Während sich viele über die neuen Features des Updates freuen, werden immer mehr Stimmen laut, die über ein bestimmtes Problem klagen: die Batterie.

Ein Nutzer beklagt sogar, dass seine Batterie nach dem Update in nur einer Stunde von 90 Prozent auf 3 Prozent abgefallen sei. Das könne doch nicht wahr sein, findet er.

«Kann bis zu einer Woche dauern»

Tech-Experte Adrian Kingsley-Hughes von ZDNet.com zeigt sich über das Feedback der Nutzer nur wenig überrascht. «Das passiert jedes Mal», schreibt er. «Wenn ein neues iOS installiert wird, werden beim iPhone eine Vielzahl an Funktionen ausgelöst, die im Hintergrund ablaufen. Dazu gehört beispielsweise die Indexierung von Apps, aber auch die Neu-Kalibrierung der Batterie.» Diese Vorgänge könnten Stunden oder sogar Tage andauern.

«Einerseits benötigt dies mehr Batterie, andererseits kann es die Neu-Kalibrierung der Batterie so aussehen lassen, als ob dem Telefon der Saft schneller ausgeht, auch wenn dem gar nicht so ist», erklärt Kingsley-Hughes. Es könne vorkommen, dass aufgrund des Updates aller Apps und der neuen Funktionen von iOS 14 die Batterie über kurze Zeit hinweg stärker strapaziert werde – insbesondere bei älteren iPhone-Modellen. Man müsse sich deshalb aber keine Sorgen um den Akku machen. «Das kann schon auch mal bis zu eine Woche lang dauern, normalisiert sich mit der Zeit aber wieder», so Kingsley-Hughes.