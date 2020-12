Auf dem Bild zur Werbung sind verschiedenste Einteiler-Pyjamas zu sehen, die am Hinterteil über einen abknöpfbaren Flicken verfügen. Tatsächlich ist diese Werbung im Internet momentan so allgegenwärtig, dass beinahe auf allen sozialen Netzwerken Posts darüber zu finden sind. «Diese Werbung verfolgt mich in jedem Artikel», schreibt beispielsweise die Style- und Techjournalistin Taylor Lorenz auf Twitter. Ein kurzer Blick auf die Antworten auf ihren Tweet zeigen: So wie Lorenz geht es vielen anderen ebenfalls.

Werbung aus China

Darüber, was genau hinter dieser Werbung steckt, gibt es einige verschiedene Theorien. Manche Experten behaupten, dass es die Werbung darauf angelegt habe, Informationen über so viele Internet-User wie möglich zu sammeln. Andere sehen dahinter nichts weiter als eine harmlose – wenn auch gross angelegte – Ad-Kampagne.

Laut BBC steckt hinter der Werbekampagne die chinesische Firma Shanghai Lishang Information Technology Co Ltd. Diese befindet sich an derselben Adresse wie die Fashion-Unternehmen ChicMe und IvRose, welche in den Pyjama-Werbungen genannt werden. Laut Mat Morrison von der Werbeagentur Digital Whiskey ist die Strategie, die bei dieser Kampagne verwendet wird, nicht neu. Bereits in der Vergangenheit sollen chinesische Werber immer wieder auf provokative Bildsprache zurückgegriffen haben, um Aufmerksamkeit zu generieren.