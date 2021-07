TV-Signal - Wieso jubelt der Nachbar beim Goal viel früher als ich?

So dauert es verschieden lang, ob man den Fussball-Match via Satellit, Kabel oder Internet schaut.

Wer kennt es nicht: Im eigenen Fernseher befindet sich der Ball noch in der Mitte des Feldes, in der Nachbarschaft ist aber bereits Jubel ausgebrochen.

Die Ursache ist in der Art und Weise zu finden, wie das TV-Signal zu unserem Endgerät kommt. Das liegt an den verschiedenen Übertragungswegen für das TV-Signal: Satellit, Kabel oder Internet. All diese verschiedenen Technologien haben unterschiedliche Verzögerungen, die erklären, wieso «live» bei Übertragungen im Fernsehen eben nicht für alle gleich live ist.

Langes Warten

Um das TV-Signal an den Endnutzer und die Endnutzerin zu bringen, muss es erst komprimiert werden. Dies geschieht, weil die Rohdaten der TV-Übertragen viel zu gross sind, als dass sie direkt verschickt werden könnten. Bei den Kundinnen und Kunden muss das Signal dann erst wieder entschlüsselt werden, um als Sendung auf dem Endgerät angezeigt werden zu können. Genau diese Komprimierung und Entschlüsselung sind Schuld daran, dass das Signal mit einer leichten Verzögerung am Endgerät ankommt.

Aber wo fallen die Tore nun tatsächlich als Erstes? Heise.de hat es ausgetestet und festgestellt: Wer sein Fernsehprogramm via Satellit empfängt, ist am schnellsten dran. Rund viereinhalb Sekunden später jubeln Fans, die via Kabel-TV mitfiebern. Während diese beiden Gruppen schon längst auf das gefallene Tor anstossen, warten IPTV-Nutzerinnen und -Nutzer, also jene Personen, die das Fussballspiel übers Internet streamen, noch immer auf den Schuss. Denn hier verzögert sich das Signal im Extremfall bis zu 47 Sekunden.