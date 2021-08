Wieso kaufen Schweizer so viele SUV?

Frage von Jérome ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

VW und Seat beispielsweise bieten den T-Roc bzw. den Ateca mit einem 1,0-Liter-3-Zylindermotor an, der dank Turbolader 110 PS erreicht. Für diese Leistung benötigte man vor 25 Jahren noch einen doppelt so grossen Motor. Damit erreichen beide Fahrzeuge die Energieeffizienzklasse A. Trotzdem fallen sie aufgrund ihres Designs und ihrer Carrosserieform in die Schublade «SUV», die nach wie vor mit hochmotorisierten, wuchtigen Geländewagen assoziiert wird. Viele SUV sind mittlerweile auch als Plug-in-Hybrid erhältlich, können auf kürzeren Strecken also rein elektrisch gefahren werden und zeichnen sich – richtig genutzt – durch sehr tiefe Emissionswerte aus. Und: SUV ist auch nicht mehr zwingend gleichzusetzen mit 4x4-Antrieb.