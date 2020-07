vor 18min

Südkorea

Wieso liess sich der US-Botschafter seinen Schnauz abrasieren?

Der US-Topdiplomat Harry Harris hat sich in Südkorea seinen Schnauz wegrasieren lassen. Der Grund dafür klingt zunächst banal.

von Denis Molnar

Harry Harris ist ehemaliger Admiral der US-Marine und seit 2018 Botschafter in Südkorea. Am Wochenende liess sich der 63-Jährige in der Hauptstadt Seoul seinen markanten Schnauz abrasieren. Er begründete dies damit, dass die Sommer in Südkorea sehr heiss und feucht seien und die Gesichtsbehaarung unter einer Maske störe. So weit, so gut. Doch war das wirklich der Grund für seinen Gang zum Barbier?

Denn: Sein Schnauz löste in Südkorea immer wieder Kritik aus, wie amerikanische und britische Medien berichten. Dies, weil er in Zusammenhang mit der brutalen Kolonialisierung der koreanischen Halbinsel durch die Japaner von 1910 bis 1945 gebracht wurde. Zu jener Zeit trugen viele japanische Führungsfiguren, wie beispielsweise Hideki Tojo, von 1941 bis 1944 japanischer Premierminister, einen Schnauz. Dazu muss gesagt sein, dass Botschafter Harris’ Mutter Japanerin war und er selbst in Japan geboren wurde. Im Dezember 2019 schrieb die «Korea Times», dass sein Schnauz mit dem Bild eines Amerikas zusammenpasse, das «respektlos ist gegenüber Korea».

1 / 4 Hideki Tojo , Japans Premierminister während des Zweiten Weltkriegs, trug einen ähnlichen Bart. Foto: Keystone Von 1941 bis 1944 war er japanischer Premier- und gleichzeitig Kriegsminister. Letzteres bereits seit Juli 1940. KEYSTONE Harry Harris noch mit Schnauz im Juni 2020. KEYSTONE

Über 28’000 Soldaten sind in Südkorea stationiert