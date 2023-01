Rekord! Fahrer legt mit E-LKW 3000 Kilometer zurück

Krummen Kerzers will nun spezielle LKW-Ladestationen in der Schweiz erstellen.

Die Erleichterung steht Valentin «Balint» Schnell ins Gesicht geschrieben. Breit grinsend klettert er aus dem Führerstand seines LKW und schaut in die Runde, während das kleine Empfangskomitee klatscht – so erleichtert wie er selbst.

Der Grund für die Freude: Soeben hat der LKW-Fernfahrer 3000 Kilometer zurückgelegt – nicht in einem Dieselfahrzeug, wie üblich, sondern in einem vollelektrisch betriebenen Lastwagen. Von der Schweiz nach Canals bei Valencia und von dort zurück nach Küsnacht am Zürichsee führte der Weg im Volvo FH Electric.

Ein Experiment als Beweis

Es war die bisher längste kommerziell gefahrene Distanz in einem E-LKW. Eine Woche war er unterwegs. Mit Dieselfahrzeug wäre die Reise in rund vier Tagen zu schaffen gewesen. Doch es handelte sich um die erste solche Fahrt und damit um ein Experiment.

Initiiert wurde es vom Transportunternehmen Krummen Kerzers zusammen mit dem Kunden Casa del Mas. Die Mission: für den Biofood-Händler 20 Tonnen Orangen in die Schweiz bringen. «Wir wollten zeigen, dass die Elektromobilität auch bei Lastwagenfernfahrten Sinn macht», sagt Peter Krummen, nachdem der Truck den Weg zurück in die Schweiz geschafft hat.

Als Balint am 16. Januar losfuhr, wusste er nicht, ob er auch ankommt. «Ein Teil der Herausforderung lag in der Planung», sagt er. Er musste Lenk- und Ruhezeiten einhalten und diese so abstimmen, dass die Batterien in den Pausen geladen werden konnten.