Russischer Aussenminister – Auf halbem Weg umgekehrt – Lawrows Flug nach China gibt Rätsel auf

Das war wohl nicht der Plan: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kehrte das Flugzeug von Russlands Aussenminister nach rund 3000 geflogenen Kilometern und mitten über der sibirischen Stadt Nowosibirsk wieder um. Sergej Lawrow war unterwegs von Moskau nach Peking, wie unter anderem die «Bild» -Zeitung berichtet. Was er in der chinesischen Hauptstadt wollte, bleibt genau so unklar wie der Grund für die abrupte Umkehr.

China befindet sich wegen Ukraine-Krieg in der Zwickmühle

Bereits in den Wochen vor der Invasion und rund um die olympischen Winterspiele in Peking demonstrierten die russische und chinesische Staatsführung Einigkeit. 28 Mal zeigten sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und sein Gegenüber Wladimir Putin in den vergangenen Jahren gemeinsam, wie SRF berichtete. Gemäss Geheimdienstinformationen soll Moskau Peking bereits vor der Invasion über seine Pläne informiert haben. Sogar Diskussionen über die Lieferung von Kriegsmaterial und weiterer militärischer Unterstützung soll es gegeben haben.

Experten der internationalen Szene haben jedoch schon seit längerem den Zwiespalt in der Position Pekings im Krieg betont. Das Land hatte sich zuvor jahrzehntelang als Fürsprecher der territorialen Integrität von Staaten als oberste Maxime in den internationalen Beziehungen ausgesprochen. Der russische Einmarsch in die Ukraine widerspricht dem diametral. Nun könnte Bewegung in die chinesische Position gekommen sein. In einem ausführlichen Meinungsbeitrag für die «Washington Post» am Dienstag erklärt der chinesische Botschafter in den USA die Haltung Pekings zum Krieg in der Ukraine. Als verantwortungsvoller und wichtiger Akteur in den internationalen Beziehungen würde sich Peking für eine friedliche Lösung im Konflikt einsetzen. Er bezeichnet sein Land ausserdem als «Verteidigerin der Justiz».