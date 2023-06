Basel: «Wieso mieten Sie einen Lambo für 700 Franken für sieben Stunden?»

1 / 3 Mit diesem Miet-Lamborghini Huracán war der junge Zürcher im Mai 2022 unterwegs. In Basel auf der A3 Richtung Frankreich war aber Endstation. Privat Hier verlor der Lenker im Lambo die Kontrolle mit 151 km/h und touchierte die Leitplanke. Nach einer Pirouette kam er zum Stillstand, es wurde niemand verletzt. Google Maps Das Basler Strafgericht verurteilte den 22-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Busse über 200 Franken, weil er es unterliess, nach dem Crash die Unfallstelle mit dem Pannendreieck zu sichern. Kanton BS

Im ersten Video der Autobahnüberwachungskamera schiesst der weisse Lamborghini Huracán auf der Überholspur der Autobahn A3 in Basel Richtung Frankreich in eine Linkskurve. Im nächsten Video, das den darauffolgenden Abschnitt zeigt, zieht es den 580-PS-Boliden immer weiter nach rechts, er streift die Leitplanke, macht eine Pirouette über die Fahrbahn und kommt zum Stillstand. Das nachfahrende Auto kann noch rechtzeitig bremsen. Niemand wird verletzt. Das war am 9. Mai 2022 kurz vor 20 Uhr.

Der Lenker des Lambos, ein 22-jähriger Zürcher, musste deswegen am Donnerstag vor dem Basler Strafgericht antraben. Anklage: qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln, ein sogenanntes Raserdelikt. Auf dem Abschnitt, auf dem er verunfallte, galt Tempo 60, gemäss Weg-Zeit-Berechnung fuhr er mindestens 151 km/h, als er ins Schleudern kam.

«Er fuhr wie ein Berserker»

«Was sagen Sie dazu?», fragt Gerichtspräsident René Ernst. «Ich bin dankbar, dass ich noch da bin. Es ging alles sehr schnell», sagt der Beschuldigte. Der Sportwagen, den er an jenem Tag schrottete, war ein Mietwagen. «Sie mieten für sieben Stunden einen Lamborghini für 700 Franken, wieso?», will Ernst wissen. Er sei noch jung gewesen, sagt der 22-Jährige über sein Ich vor einem Jahr. Der junge Mann ist verschuldet. Wie hoch, weiss er nicht genau. Er habe einen Kredit von 20’000 Franken offen. «Und da ist noch diese Geschichte mit dem Lamborghini, da kommt auch noch etwas auf Sie zu.»

Der junge Mann hatte an jenem Tag in Basel mit einer Kollegin abgemacht. Sie sass auf dem Beifahrersitz. Wollte er ihr mit dem Auto imponieren? Über seine Motive, warum er den Sportwagen mietete, blieb er vor Gericht kleinlaut. Es sei ein Hobby gewesen. Vermietungen von Supersportwagen sind ein boomendes Nischengeschäft geworden. Vor allem junge Männer greifen tief in die Tasche, damit sie am Wochenende an einschlägigen Treffpunkten auffallen oder ihre Instagram-Profile aufwerten können.

«Er fuhr wie ein Berserker», befand Staatsanwältin Carola Eigenheer in ihrem Plädoyer. Mit seinem Fahrverhalten habe er Schwerverletzte oder gar Todesopfer in Kauf genommen. «Es war sicher auch jugendlicher Leichtsinn», entgegnete Verteidigerin Martina Horni. Er habe noch nicht so viel Fahrpraxis und die Beschleunigungsleistung sei ihm wohl nicht so bewusst gewesen.

Besitzer bleibt auf Schaden sitzen

In der Sache waren sich Anklägerin und Verteidigerin fast einig. Der Sachverhalt war unbestritten und der junge Raser geständig. Mit ihrem Strafantrag von 14 Monaten bedingt war Horni nur einen Monat unter der Staatsanwältin. Das Gericht folgte der Anklage und verurteilte den 22-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten und einer Busse über 200 Franken, weil er es unterliess, nach dem Crash die Unfallstelle mit dem Pannendreieck zu sichern.

Auf die Schadenersatzforderung des Vermieters von über 195’000 Franken wurde gar nicht eingetreten. Es fehlten Belege und es sei nicht einmal klar, wer hier der Gläubiger sei. Den Schaden geltend gemacht hatte nämlich nicht die Autovermietung, sondern eine Privatperson. Diese hatte der Sportwagenvermietung den Lamborghini offenbar vermietet, welche diesen dann wiederum weitervermietete. Gemäss Mietvertrag haftete der Beschuldigte indes nur für einen Betrag von maximal 5000 Franken.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Schulden betroffen? Hier findest du Hilfe: Schuldenberatung Schweiz Caritas