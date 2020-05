Aktualisiert vor 14min

Wieso nutzt man nicht den Fahrtwind zur Energiegewinnung?

Hans hat uns die Skizze eines Fahrzeugs geschickt, das einen Teil des Fahrtwinds zur Rekuperation von Energie nutzt. Kann das funktionieren?

von Markus Peter, AGVS

Den Fahrtwind mittels Windturbine als Stromlieferant zu nutzen, macht im Auto keinen Sinn. Getty Images/iStockphoto

Frage von Hans ans AGVS-Expertenteam:

Ich interessiere mich sehr für klimafreundliche Mobilität und saubere Antriebstechnologien und habe mit grossem Interesse den Ratgeber über verschiedene Antriebstechnologien gelesen. Nun frage ich mich, wieso man bei einem fahrenden Auto nicht den Fahrtwind nutzten könnte, um eine oder mehrere Turbinen anzutreiben, die dann wiederum Strom produzieren und den Akku aufladen.

Antwort des AGVS:

Lieber Hans

Vielen Dank für deinen kreativen Vorschlag auf meinen Bericht im Auto-Ratgeber. Tatsächlich ist Wind ein interessanter regenerativer Energieträger, der mittels stationärer Windturbinen oder Windräder gut in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Die elektrische Energie kann dann entweder direkt ins Netz eingespeist oder mittels eines stationären Akkumulators zwischengespeichert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die elektrische Energie zur Erzeugung von Wasserstoff zu verwenden (Elektrolyse). Der so erzeugte Wasserstoff könnte dann wiederum zwischengespeichert oder mit der Zugabe von Kohlenstoff in künstliches Erdgas (Methan) weiterverarbeitet und ins Gasnetz eingespeist werden.

So schön all diese Prozesse auf dem Papier sind, so haben sie alle einen Nachteil: Jeder Umwandlungsschritt erfolgt mit einem gewissen Wirkungsgrad. Das heisst, es entstehen immer auch Verluste durch Reibung, Wärme, chemische Nebenprodukte, Transporte etc. Da die einzelnen Wirkungsgrade miteinander multipliziert werden, verschlechtert jeder Umwandlungsschritt den gesamten Wirkungsgrad.

Beträgt beispielsweise der Wirkungsgrad des Windrads (Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie) 90 Prozent und die Umwandlung der elektrischen Energie in chemische Energie zwecks Speicherung im Akku weitere 80 Prozent, so beträgt der Gesamtwirkungsgrad noch 72 Prozent (90% x 80%). Diese Wirkungsgradkette geht dann weiter, wenn die im Akkumulator gespeicherte chemische Energie zuerst wieder in elektrische Energie umgewandelt und via Ladestation und erneuter Umwandlung in chemische Energie in die Batterie des Elektroautos übertragen werden soll und letztlich via Elektromotor die Räder angetrieben werden.

Bei der Verwendung einer im Fahrzeug eingebauten Windturbine verhält es sich gleich: Möchte man möglichst viel Fahrtwind in elektrische Energie umwandeln, so müsste die Windturbine möglichst gross sein, was aber den Luftwiderstand des Fahrzeugs beeinträchtigen würde. Gerade bei Elektroautos sind die Öffnungen für die Kühlluft in der Fahrzeugfront möglichst klein, was sich vorteilhaft auf die Aerodynamik auswirkt. Dies ist darum möglich, weil im Elektroauto weniger Abwärme entsteht als im Verbrennungsmotor, also auch weniger gekühlt werden muss. Würde man nun diese Öffnungen für den Antrieb einer Windturbine wieder vergrössern, wäre der Vorteil der guten Aerodynamik verloren.

Der AGVS Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind. Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).

Der Rekuperationseffekt der Windturbine könnte diesen Verlust nicht kompensieren. So etwas würde höchstens dann Sinn ergeben, wenn zum Beispiel bei Bergabfahrt überschüssige Energie zur Verfügung steht und sich dann die Öffnungen in der Fahrzeugfront über eine Klappe oder dergleichen öffnen liessen. Der Effekt der Energierückgewinnung bei Bergabfahrt wird aber bereits anderweitig genutzt, nämlich indem der Elektromotor zum Generator wird, indem er die mit ihm verbundenen Räder abbremst und so für eine Aufladung der Batterie sorgt. Auch dieser Prozess ist mit Verlusten verbunden, so dass die Batterie nach der Bergabfahrt nicht wieder gleich voll ist wie vor der Bergauffahrt.

Gute Fahrt!