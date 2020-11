Der argentinische Fussballverein Boca Juniors hat Diego Maradona vor den Augen von dessen Tochter geehrt. Die Boca-Spieler legten ein Argentinien-Trikot mit Maradonas Rückennummer 10 auf den Rasen und applaudierten in Richtung der Loge Maradonas. Dort sass Dalma Maradona, die älteste der drei Töchter der Legende, und weinte bitterlich.

Darum gehts In Argentinien werden schwere Vorwürfe gegen Maradonas Leibarzt Leopoldo Luque laut.

Die Töchter der Fussball-Legende behaupten, der Arzt habe Maradona nicht richtig behandelt.

Auch die Krankenpfleger geben an, Luque habe Hinweise auf Maradonas Herzproblemen ignoriert.

Die Fronten zwischen Diego Maradonas Ärzteteam und der Familie des verstorbenen Fussballgotts verhärten sich. Die Töchter des Argentiniers, Dalma, Giannina und Jana, sagten in der Nacht zu Sonntag in der Staatsanwaltschaft von San Isidro nahe der Stadt Buenos Aires aus. Die drei waren sich einig: Ihr Vater sei in letzter Zeit nicht gut von seinem Leibarzt Leopoldo Luque betreut worden.

« Uns fiel auf, wie stark aufgedunsen sein Körper wirkte. Nicht nur sein Bauch, auch seine Augenlider waren völlig geschwollen. Wie kann es sein, dass nur wir das bemerkt haben? » Maradona habe Herzprobleme gehabt. Die Schwellungen hätte n für alle in s e inem Umfeld e in Warnzeichen sein sollen, meinten die Töchter.

Spital war nicht einverstanden mit der Domiziltherapie

Anfang November, nachdem Neurochirurg Luque Maradona an einem Blutgerinnsel im Gehirn operiert hatte, waren der Familie drei mögliche Therapien vorgeschlagen worden: Eine freiwillige Einlieferung in einer Klinik, eine unfreiwillige Einlieferung oder eine Domiziltherapie. Die Angehörigen entschieden sich für Letzteres. « Die Ärzte versprachen uns in d e m Moment e ine spitalähnliche Betreuung. Aber das war es nicht. »

Die Töchter hatten zwar die Spitalentlassung unterschrieben , a uch Luque und Maradonas persönliche Psychiaterin Agustina Cosachov unterzeichneten das Dokument - trotz der Empfehlung des Spitals, in dem Maradona operiert wurde, den 60-Jährigen in eine Reha-Klinik zu verlegen .

«Sie liessen Diego sterben»

Dalma, Giannina und Jana Maradona sind nicht die einzigen, die Luque schwere Vorwürfe machen. Der Anwalt Mario Baudry ist der Lebenspartner von Maradonas Ex Veronica Ojeda. Er vertritt Dieguito Fernando Maradona, den siebenjährigen Sohn Ojedas mit dem Fussballspieler. « Sie liessen Diego sterben » , meint Baudry gegenüber dem Portal Infobae. Er vermutet, dass der Tod Maradonas vermeidbar gewesen wäre. « Wir werden darum bitten, dass alle, die an Diegos Pflege beteiligt waren, bis zu den letzten Konsequenzen untersucht werden. Im Fall e , dass es Verwahrlosung gab ».

Laut Baudry bekam Maradona weder Herzmedikatio n , noch waren klinische Studien vorhanden. « Vor einer Woche ist er in seinem Haus gestürzt. Dabei schlug er den Kopf gegen eine Wand an. Die Verletzung wurde aber nicht behandelt », so der Anwalt.

Ein prominenter Herzpatient, der keinen Kardiologen hat

Auch die Krankenpfleger, die angeheuert worden waren, um Maradona rund um die Uhr zu betreuen, werfen Arzt Leopoldo Luque vor, nicht auf sie gehört zu haben, als sie ihm erklärten, dass es Anzeichen von Herzkomplikationen gebe. Der Anwalt von Pflegerin Dahiana Madrid sagt zum Nachrichtensender TN: « Der zuständige Pfleger der Nachtschicht hatte bei Maradona eine Herzfrequenz von 115 Schlägen pro Minute gemessen. Am Tag vor dem Tod hatte er 109 Schläge pro Minute. Man weiss aber, dass ein Patient mit Herzproblemen 80 Schläge pro Minute nicht überschreiten sollte », sagte Rodolfo Baqué.

Trotz der Warnung der Pfleger habe Luque keine Medikation verordnet, um Maradonas Herzfrequenz bei 80 zu halten. « Niemand nahm die Warnungen ernst », so Baqué. Maradona soll nicht e inmal von einem Kardiologen betreut worden sein.

«Ich habe nicht einmal meinen Vater so eng betreut»

Die argentinische Justiz geht mittlerweile den Vorwürfen gegen Leopoldo Luque nach. Ermittler haben den Leibarzt formell der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Am Sonntag wurde Luques Praxis in der Hauptstadt Buenos Aires und das Wohnhaus in einem Vorort durchsucht. Es wird e rmittelt , ob es bei der Behandlung von Maradona in dessen Haus in den letzten zwei Wochen seines Lebens Unregelmässigkeiten gegeben habe.