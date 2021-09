Gefiederte Freunde - Wieso schreit denn die Merkel hier so?

Die Zuneigung überschritt kurz Grenzen. Ein Papagei biss Merkel in die Hand.

via REUTERS

Dabei stand auch ein Besuch im Vogelpark in Marlow in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Programm.

Die noch amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zwei Tage vor der Bundestagswahl ihre Heimat in ihrem ursprünglichen Wahlkreis Mecklenburg-Vorpommern besucht. Dabei stattete sie auch dem Vogelpark in Marlow einen Besuch ab. Ein ganzer Papageienschwarm nahm auf Merkel Platz. Eines der Tiere drückte seine Zuneigung dann noch mit einem kleinen Biss aus, was Merkel kurz aufschreien liess. Auch die Wellensittiche waren zutraulich. Sie liessen sich offenbar gerne von der noch mächtigsten Politikerin der Welt mit Hirse füttern.