Frage an die Weltmacht : Wieso sollte die internationale Gemeinschaft China trauen?

Generalkonsul Zhao zufolge bricht China weder in Hongkong noch im Südchinesischen Meer internationales Recht, ganz im Gegenteil. China-Forscher Weber kann dem nicht folgen.

Zhao Qinghua verteidigt Pekings Vorgehen: «E inzelne Länder haben sich gewaltsam in die Angelegenheiten Hongkongs und somit in Chinas Innenpolitik ein gemischt.»

Peking hält sich nicht an internationales Recht ( Stichworte: Expan s ionspolitik im S üdchinesisches Meer, Vorgehen in Hongkong). Wieso sollte die internationale Gemeinschaft China trauen?

Was Hongkong betrifft, so ist es eine Tatsache, dass sich einzelne Länder gewaltsam in die Angelegenheiten Hongkongs und somit in Chinas Innenpolitik eingemischt haben. Dadurch wurden das Völkerrecht und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen mit Füssen getreten.