Frage an die Weltmacht – Wieso sollten Forscher und Aktivisten immer dieselben Lügen streuen?

Ai Weiwei

«Ich finde diese Aussage sehr arrogant»

Ai Weiwei : « Ich finde das sehr interessant. Zumindest ist das der übliche Diskurs des chinesischen Aussenministeriums. Aber ich finde diese Aussage auch noch sehr arrogant. Will sagen: Seine Kenntnisse über eine moderne Zivilisation oder Konzepte von Transparenz und Fairness in einer modernen Gesellschaft sind möglicherweise begrenzt. Ich gehöre der Volksgruppe der Han an und habe 16 Jahre lang in Xinjiang gelebt.

Mein Vater, ein Dichter und Intellektueller, wurde 1957 als Rechtsradikaler betrachtet und dorthin verbannt. Er gehörte keiner ethnischen Minderheit an und befürwortete in keiner Art einen ethnischen Separatismus. Er ist ein Patriot, der China sehr zugetan und als patriotischer Dichter weithin anerkannt ist.

Seine Erfahrungen und die meiner Familie zeigen: ‹ Ideologische Erziehung und Umgestaltung › sowie physische und psychologische Arten der Verfolgung betreffen nicht nur die Uiguren. So setzt die KP Chinas seit 1942 in Yan'an bis hin zu allen politischen Bewegungen nach 1949 die immer gleichen Massnahmen ein. Nicht nur gegen Menschen in Xinjiang, der Mongolei, Tibet und gegen Han-Chinesen. Sondern im Grunde gegenüber allen, die als Andersdenkende eingestuft werden, die in ihrer Haltung oder auch nur in ihrem Lebensstil abweichen; solche Menschen werden nicht geduldet.