vor 1h

Erweiterte Realität

Wieso steht hier ein Dinosaurier auf der Strasse?

Mit der Google-Suche können verschiedenste 3-D-Objekte in die Umwelt projiziert werden. Darunter befinden sich neu auch zehn Dinosaurier.

von Dominique Zeier

Darum gehts Bei der Google-Suche können 3-D-Objekte gefunden werden.

Neu befinden sich auch Dinosaurier im Archiv.

Diese Objekte können mittels AR-Technologie in die Umwelt eingesetzt werden.

Es ist ein normaler Sommernachmittag in der Stadt, der Regen hat gerade nachgelassen und die Menschen eilen wieder von einem Ort zum anderen. Plötzlich läuft ein Stegosaurus über den Fussgängerstreifen. Bemerkt wird er allerdings von niemandem.

Was wie der Anfang eines «Jurassic Park»-Films klingt, ist Realität – jedenfalls fast. Der Dinosaurier befindet sich natürlich nicht wirklich in der Stadt, sondern ist ein 3-D-Objekt, das die Kamera eines Smartphones mittels AR-Technologie in die Umwelt hineinprojiziert. «AR» steht für «Artificial Reality», also erweiterte Realität, die mittels Überlappung von animierten Objekten und der Realität entsteht.

Möglich ist dies mittels der Google-Suche. Zwar ist es dort bereits seit letztem Jahr möglich, nach 3-D-Objekten zu suchen, die anschliessend mit der Kamera in die Umgebung gesetzt werden können. Google hat den Katalog der 3-D-Objekte, die gefunden werden können, diese Woche aber upgedatet. Nun sind neben einer Vielzahl an Tieren auch Dinosaurier in der Suche zu finden. Dies ist aus einer Zusammenarbeit mit den Universal Studios geschehen, die im kommenden Jahr den nächsten «Jurassic World»-Film drehen möchten.

Wie funktioniert das?

Wer die Dinosaurier selbst in die eigene Wohnung oder in den Garten setzen möchte, benötigt dafür nur ein AR-kompatibles iPhone oder Android-Smartphone. Die Suche nach dem Gegenstand muss im Android-Browser, Safari-Browser oder in Google Chrome stattfinden, um funktionieren zu können. Anschliessend gibt man im Suchfeld den gewünschten Begriff – zum Beispiel «Stegosaurus» oder «Tiger» – ein und klickt auf «in 3-D anschauen». Schon kann der Dinosaurier beliebig vergrössert und verkleinert werden und schaut sich aufmerksam um.

Bisher sind zehn verschiedene Dinosaurier als 3-D-Objekte erhältlich: Der Tyrannosaurus Rex, der Velociraptor, der Triceratops, der Spinosaurus, der Stegosaurus, der Brachiosaurus, der Ankylosaurus, der Dilophosaurus, der Pterandon und der Parasaurolupus.