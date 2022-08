«Why did the sloth cross the road?» So lautete der Titel des Siegerbilds in der Kategorie «Menschen und Natur» des diesjährigen Fotowettbewerbs der British Ecological Society. Der Titel ist angelehnt an einen Antiwitz, den in der englischsprachigen Welt jedes Kind kennt. Im Original heisst die Frage: «Why did the chicken cross the road?» (Wieso überquerte das Huhn die Strasse?). Die Antwort ist simpel: Weil es auf die andere Seite wollte.