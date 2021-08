Neue Regelung - Wieso will Instagram plötzlich unbedingt deinen Geburtstag wissen?

Kein Zugriff auf Instagram mehr

Wer sein Alter noch nicht hinterlegt hat, erhält die Meldung angezeigt. Damit soll sichergestellt werden, dass sich keine zu jungen Kinder auf Instagram befinden. Wer das Alter partout nicht angeben will, wird den Dienst ab einem gewissen Punkt nicht mehr nutzen können, heisst es in der Mitteilung.

Ausserdem platziert Instagram neu eine Warnung auf Posts, in welchen potenziell sensible Inhalte zu sehen sind. Wer diese Inhalte dennoch sehen möchte, muss erst sein Alter angeben. Anschliessend wird der Post freigeschaltet.

Instagram erkennt ausserdem, dass nicht immer alle Userinnen und User ehrlich sind, was die Angabe des eigenen Alters angeht. So komme es immer wieder zu falschen Eingaben, mit welchen sich etwa Kinder älter erscheinen lassen wollen. Um dem entgegenzuwirken, entwickelt Instagram eine künstliche Intelligenz, die das Alter der Nutzerinnen und Nutzer ungefähr einschätzen können soll. So erkennt diese KI beispielsweise Posts, in welchen Personen zu ihrem Geburtstag gratuliert wird. Stimmen diese Posts nicht mit dem angegebenen Datum überein, kann Instagram einschreiten.