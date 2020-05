Gesundheitstipp

Wieso wir mehr Spinat essen sollten

Vielfältig, voller gesunder Nährstoffe und saisonal: Es gibt gute Gründe, jetzt mehr Spinat zu verzehren.

Aufgrund eines Kommafehlers galt Spinat lange Zeit als zehnmal eisenreicher, als er in Wirklichkeit ist. Dennoch hat das Blattgemüse zahlreiche gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe.

Ob frisch im Salat, blanchiert als Beilage, zerstückelt in einem Smoothie oder püriert in Gnocchi: Spinat ist äusserst vielseitig einsetzbar. Je nach Jahreszeit ändert sich die Erscheinungsform von Spinat völlig. Der momentan erhältliche Frühlingsspinat ist zart, muss vor dem Verzehr nicht gekocht werden und peppt jeden Salat auf. Im Herbst und Winter kommt der Spinat in dicken Büscheln samt Wurzeln daher und passt gut als warme Beilage zu leichten Gerichten. Sein Aroma wird durch Knoblauch, Käse und Rahm noch abgerundet.