«Green Needle» oder «Brainstorm»

Wieso wir nur hören, was wir sehen

Ein Tiktok-Video treibt User in den Wahnsinn. Obwohl das Geräusch genau gleich bleibt, hört man je nachdem ein komplett anderes Wort. Ein Forscher erklärt, wie unser Gehirn ausgetrickst wird.

Das Tiktok-Video , das zurzeit online für Furore sorgt, lässt User an ihrem Hörsinn zweifeln. Der Forscher Alexis Hervais-Adelmann ist Leiter der neurolinguistischen Abteilung an der Universität Zürich. «Es gibt mehrere Ebenen, auf denen das Phänomen agiert.» Ein Effekt, der hier zum Zuge komme, sei das Priming. «Priming bedeutet: Unser Gehirn wird bei der Verarbeitung eines Reizes durch unsere Erinnerung beeinflusst. Die Erinnerung kann zum Beispiel ein Wort sein, welches wir gerade gelesen haben.»

Auf das Tiktok-Video übertragen heisst das: Wir hören, was wir lesen, weil unser Hirn sich an das gelesene Wort erinnert. Diese Erinnerung ist stärker als das Geräusch.

Der zweite Grund, weshalb wir aus diesem Geräusch heraus überhaupt ein Wort hören, ist ein Automatismus unseres Gehirns. «Unser Gehirn füllt Lücken in Wörtern aus, wenn wir nicht alles hören. Das ist sehr praktisch, zum Beispiel wenn man telefoniert und es laute Hintergrundgeräusche hat», erklärt Hervais-Adelmann. «Das Geräusch im Tiktok-Video ist qualitativ sehr schlecht, man hört nicht alles. Unser Hirn füllt daher einfach auf, was wir nicht verstehen. So können wir beim gleichbleibenden Geräusch unterschiedliche Wörter hören.»