Energieeffizienz: Wieso wird die Energieetikette 2023 strenger?

Frage von Melanie ans AGVS-Expertenteam:

Auf neuen Autos im Showroom der Garagen sieht man die Energieeffizienz von A bis G. Mein Garagist meinte, ab 2023 gebe es wohl weniger Autos in den «grünsten» Kategorien A und B. Aber wieso ist das so, wo doch ständig sparsamere und umweltfreundlichere Autos neu auf den Markt kommen?

Antwort:

die Autos werden weiter sparsamer und energieeffizienter. Bisher erhielten aber zum Teil sogar Autos ein A oder B bei der Energieetikette, die mehr CO2 ausstiessen als den derzeit geltenden Zielwert für neue Autos von 118 g/km. Ebenso sind praktisch alle Elektroautos in der Kategorie A, selbst jene mit einem vergleichsweise hohen Energieverbrauch. Im Betrieb weisen die Elektroautos zwar keinen CO2-Ausstoss aus, doch bei der Stromproduktion und -verteilung fallen aber ebenfalls Emissionen an.

Künftig wird der CO2-Zielwert in die Berechnung miteinbezogen: Er bildet die Grenze von B zu C. Die weiteren Kategoriengrenzen werden über einen je 20-prozentigen Auf- beziehungsweise Abschlag daraus errechnet. Mit diesem Systemwechsel wird die Etikette neu nicht mehr jährlich «verschärft», sondern nur noch, wenn sich der CO2-Zielwert verändert. Nach wie vor jährlich angepasst werden hingegen die Umweltkennwerte des für die Berechnung verwendeten Primärenergie-Benzinäquivalents, auf den Punkt gehen wir hier vereinfachend nicht näher ein. Nur soviel: Ändert sich etwa die Treibstoffherkunft oder gibt es Veränderungen beim Strommix, ändern sich die Primärenergie und damit auch der CO2-Ausstoss für die Energiebereitstellung.

Diese Änderungen an der Berechnungsmethodik der Energieetikette haben Nach- wie Vorteile. Wie du richtig sagst, wird es wohl weniger Autos in Kategorie A und B geben. In vielen Kantonen geniessen A und B Vorteile wie einen Motorfahrzeugsteuer-Rabatt. Der reduziert sich oder entfällt und somit auch ein Anreiz, dieses Fahrzeug zu kaufen. Doch andersherum entspricht es eher dem Sinn der Etikette, dass nur die ganz besonders effizienten Fahrzeuge A oder B erhalten bleiben. Und trägt ein Modell ab 2023 A oder B, ist es nicht einfach «grüner» als eins mit C oder G, sondern wirklich effizient und CO2-ausstossgünstig.