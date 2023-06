Wann man die Rettungsgasse bilden muss

Frage von Francine ans Viva-Expertenteam:

Antwort :

Vorgeschrieben ist es, aber leider funktioniert die Rettungsgasse oft nur mässig. Dies, obwohl es seit 2021 Pflicht ist, sie vorsorglich zu bilden, sobald es auf Autobahnen und mehrspurigen Autostrassen stockt (statt wie früher erst, wenn Blaulichtfahrzeuge kommen). Leider scheint dies auch mit der Bussenhöhe zu tun zu haben: Tut man es bei uns nicht, kostet es 100 Franken. In Deutschland oder Österreich zum Beispiel klappt es gut, seit dort die Bussen drastisch erhöht wurden. Deutschland berechnet 200 und bei Behinderung oder Gefährdung bis zu 320 Euro (plus Fahrausweisverlust), in Österreich sind es gar über 700 bis fast 2200 Euro.