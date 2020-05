Läufelfingen BL

Wieso wurden diese Münzen zerschnitten?

Bei Aushubarbeiten im Baselbiet kamen Münzen aus den 1850er-Jahren zum Vorschein. Das Besondere an dem Fund: Die Taler wurden zerstückelt. Eine Metall-Analyse zeigt nun, wieso jemand das Geld aus dem Verkehr ziehen wollte.

Diese Münzen wurden in Läufelfingen BL Ende 2019 in einer Baggerschaufel entdeckt.

Rund 170 Schweizer 20-Rappenstücke und zwei 10-Rappenstücke aus den 1850er-Jahren wurden in der Flur Hüslimatt bei Läufelfingen BL Ende 2019 entdeckt. Die Münzen, die von einem aufmerksamen Arbeiter in einer Baggerschauffel gefunden wurden, waren allesamt zerschnitten. Einige der Stücke waren gegossen, doch der Grossteil war geprägt. Was hat das zu bedeuten? Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, wurden am Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern 48 ausgewählte Stücke aus dem Fund auf ihre Metall-Zusammensetzung analysiert.