Eine Frage des Blutes : Wieso zeigt Kim Jong-un der Welt seine Tochter Ju Ae?

Nordkoreas Diktator hat am Wochenende seine Tochter Ju Ae an einen Raketentest mitgenommen. Dass Kim Jong-un sein Kind der Öffentlichkeit zeigt, gilt als äusserst ungewöhnlich. Beobachter fragen sich, was es damit auf sich hat.