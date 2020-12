Wieviel Biodiesel darf ich tanken?

Frage von Daniel ans AGVS-Expertenteam:

Ich fahre einen VW Diesel. Auf dem Tankdeckel des Wagens steht, dass kein Biodiesel getankt werden darf. Nun war ich schon mehrmals in der EU unterwegs, wo an den Zapfsäulen jeweils steht, dass 7 Prozent Biodiesel im Treibstoff sind. Schadet das dem Motor? Und: Wie ist das in der Schweiz?

Antwort:

Lieber Daniel

Auch in der Schweiz wird dem Diesel, den du tankst, eine gewisse Menge an Biodiesel beigemischt. Dieser Biodiesel wird – wie sämtliche biogenen Treibstoffe in der Schweiz – aus Abfällen und Reststoffen hergestellt. Das kann altes Frittieröl sein, organische Abfälle oder auch Sägemehl. Wichtig: In der Schweiz werden keine Lebens- oder Futtermittel zu Biodiesel oder Biogas gemacht. Diese biogenen Treibstoffe wirken sich positiv auf die CO 2 -Emissionen aus. Das CO 2 , das bei der Verbrennung des Biodiesels entsteht, wurde zuvor der Atmosphäre entzogen, ist also unter dem Strich klimaneutral.

Auch in der Schweiz wird eine gewisse Menge Biodiesel beigemischt. Markus Peter, AGVS

Bis zu 7 Prozent Biodiesel dürfen dem fossilen Dieseltreibstoff in der Schweiz beigemischt werden, ohne dass dies an der Zapfsäule deklariert werden muss. Auch mit dieser Beimischungsquote entspricht der Treibstoff den strengen Qualitätsanforderungen der Schweizer Norm SN EN 590.

Für die Beimischung in der Schweiz kommen zwei verschiedene Biodiesel-Qualitäten zum Einsatz: FAME und HVO. Die Beimischung von FAME (Fatty Acid Methyl Ester = Fettsäuremethylester) ist bis zu 7 Prozent problemlos möglich und verträgt sich mit den ab Werk verbauten Dieselmotoren in Personenwagen und Nutzfahrzeugen, also auch mit deinem VW. Einige Motoren, vor allem im Bereich Nutzfahrzeuge, können auch mit bis zu 100 Prozent Diesel bzw. FAME betrieben werden. Daneben wird teilweise auch HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eingesetzt. Da dieses dem fossilen Diesel sehr ähnlich ist, kann es problemlos bis zu 50 Prozent beigemischt werden. Du brauchst die also keine Sorgen zu machen: Was du in der Schweiz (und der EU) tankst, ist mit deinem VW absolut kompatibel.

Gute Fahrt!

