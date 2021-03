«Wikimedia Enterprise» : Wikipedia startet erstes Bezahlmodell

Unternehmen, die Wikipedia-Inhalte nutzen, sollen künftig auch dafür zahlen. Die Wikimedia-Stiftung hat dafür einen neuen Dienst eingeführt.

Das Angebot namens Wikimedia Enterprise richte sich an Geschäftskunden aus dem Technologie-Bereich.

Das Angebot richtet sich aber nur an Geschäftskunden.

Wer in der Schweiz nach einem Stichwort googelt, sieht zumeist eine Kombination aus News, offiziellen Websites und vor allem: Wikipedia-Artikeln. Unter «Bundesrat» findet sich beispielsweise eine Box, in der die wichtigsten Daten zur Exekutivbehörde stichwortartig zusammengefasst werden und ihre Funktion in einem Satz erklärt wird.