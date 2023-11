Wil: Luxusuhren bei Auktion versteigert

Auch am Telefon sowie online konnten Kunden ihre Gebote abgeben.

Uhren bieten eine Vielfalt an Preisen, sodass auch Personen mit begrenztem Budget fündig werden können.

Die Auktion zieht sowohl Privatkunden als auch Händler aus verschiedenen Ländern an.

Der 20-jährige Jan war auf der Uhrenauktion in Wil.

«An der heutigen Auktion interessieren mich zwei Uhren, bei denen ich mitbieten werde», sagt Jan Widmer. Der 20-jährige ausgelernte Schreiner hegt grosses Interesse an Uhren. Sich ernsthaft damit zu beschäftigen begann er, als er die Uhr seines Grossvaters geerbt hatte – eine Rolex Datejust, die er auch am Tag der Auktion am Handgelenk trägt.