Wil: Polizist steig aus Streifenwagen aus und wird von Mann angegriffen

Am Mittwoch kurz vor Mittag ging eine Meldung bei der Kantonspolizei St. Gallen ein, wonach ein 54-jähriger Mann gegenüber einer Frau (18) am Bahnhof Wil handgreiflich wurde, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. «Der 54-Jährige hat die Frau angepöbelt und ihr einen Schlag auf die Schulter verpasst», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von 20 Minuten. Die Frau blieb unverletzt.