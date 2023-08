Wil: Jugendliche nach Strolchenfahrt verhaftet

Am frühen Dienstagmorgen bemerkte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen an der Toggenburgerstrasse in Wil SG ein gestohlenes Auto. Kurze Zeit später konnte das Auto mithilfe weiterer Patrouillen von einem entgegenfahrenden Polizeiauto angehalten werden. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, prallte das gestohlene Auto dabei in das bereits still stehende Polizeiauto.