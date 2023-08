Wil: Jugendlicher überfällt Tankstelle

Am Samstagabend wurde in Wil eine Tankstelle überfallen. Der Täter erbeutete mehrere Tausend Franken, bevor er festgenommen wurde. Am Sonntag kam es in Steinach und in St. Gallen zu Einbrüchen in Läden.

1 / 3 Ein 13-Jähriger überfiel am Samstagabend in Wil SG eine Tankstelle. Er konnte später verhaftet werden. (Symbolbild) Kapo SG In der Nacht auf Sonntag wurde in Steinach SG in ein Geschäft eingebrochen. Ein Mann konnte festgenommen werden. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Später wurde in ein Geschäft in St. Gallen eingebrochen. Die Täterschaft ist flüchtig. (Symbolbild) Kapo SG

Am Wochenende kam es im Kanton St. Gallen zu gleich mehreren Einbrüchen sowie einem Raub. Am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen gemeldet, dass in Wil SG ein Tankstellenshop an der Konstanzerstrasse ausgeraubt wurde. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, trat beim Schliessen des Tankstellenshops eine männliche Person an die 21-jährige Verkäuferin heran und bedrohte sie mit einem Messer.

Als die Frau in den Shop flüchtete, folgte ihr der Täter und zwang sie in der Folge zur Herausgabe von Geld. Die Verkäuferin händigte mehrere Tausend Franken aus, worauf der Täter flüchtete. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung durch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen konnte im Zentrum von Wil ein auf die Täterbeschreibung passender Jugendlicher angehalten werden.

Der 13-jährige Serbe wurde festgenommen. Die Verkäuferin blieb unverletzt. Die Kantonspolizei führt nun unter der Leitung der zuständigen Jugendanwaltschaft die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat.

Einbrüche in Steinach und St. Gallen

In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.50 Uhr wurde dann der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass soeben in einen Laden an der Hauptstrasse in Steinach SG eingebrochen werde. Neben Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen wurden auch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Thurgau aufgeboten. Diese waren sehr schnell vor Ort und konnten dort einen Mann antreffen, auf den die Täterbeschreibung passte.

Es handelt sich um einen 32-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Kanton Thurgau. Er wurde festgenommen. Die Kantonspolizei klärt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die genauen Umstände und Hintergründe zur Tat. Zu allfälligem Deliktsgut ist bislang nichts bekannt.

Einige Stunden später, um 5.40 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Geschäft an der Rorschacherstrasse in St. Gallen gemeldet. Beim Eintreffen der aufgebotenen Polizei hatte die Täterschaft das Geschäft bereits verlassen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen waren Unbekannte in der Zeit nach drei Uhr gewaltsam ins Geschäft eingedrungen und stahlen diverse Spirituosen im Wert von mehreren Zehntausend Franken.